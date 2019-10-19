كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هتافات ضد الفساد في أربعينية الحسين بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردد آلاف العراقيين، شعارات مناهضة للفساد في مواكب الزوار المشاركين بإحياء ذكرى الأربعينية في مدينة كربلاء، استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر إلى مواصلة حراك احتجاجي مطلبي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

ووسط الزوار المتشحين بالسواد حداداً على الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد، تظاهر الآلاف من مؤيدي الصدر لابسين أكفانهم، وهم يهتفون "كلا كلا للفساد، نعم نعم للإصلاح"، كما هتفوا أيضاً "بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برّة".

وندد خضير نعيم، من مدينة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، بـ "الفاسدين" الذين وفقاً للأرقام الرسمية، ساهموا بنهب أكثر 450 مليار دولار خلال الأعوام الـ16 الماضية، وقال إن "العراق أبرز منتجي النفط في منظمة أوبك، من أغنى البلدان لكن شعبه يعاني من الفقر"، وأضاف بلحيته البيضاء والقبعة السوداء "للأسف، تسلطت على رقاب الفقراء والناس، بعض الفئات الطاغية المجرمة".

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وهزت الشارع العراقي مؤخراً تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، وصولاً إلى إسقاط الحكومة بشكل غير مسبوق، وبين الأول والسادس من أكتوبر الجاري، قتل 110 أشخاص وأصيب 6 آلاف بجروح، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب أرقام رسمية.

وتنطلق دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في الـ 25 من الشهر الحالي، في ذكرى مرور عام على تولي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي منصبه.

ورغم التوتر السياسي، استقبل العراق أكثر من 3 ملايين زائر أجنبي براً خلال الأيام الماضية، غالبيتهم من الإيرانيين، لإحياء ذكرى الأربعينية، ويقطع الزوار "المشّاية"، وهم نساء ورجال وأطفال متشحون بالسواد، سيراً على الأقدام كيلومترات طويلة للوصول إلى كربلاء والتوجه إلى منطقة تسمى "بين الحرمين"، فيختارون إما الدخول إلى مقام الإمام الحسين، أو إلى مقام أخيه العباس الملقب لدى الشيعة بـ "أبو الفضل" أو "قمر بني هاشم".

وتقام على طول الطريق المؤدي إلى كربلاء مئات المحطات التي تتولى تقديم خدمات مجانية بينها الطعام والشراب وتوفير مكان لراحة الزوار.