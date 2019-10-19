كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تتهم رجلا عراقيا بتهمة الاتجار بالبشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت استراليا رجلًا عراقيًا، بمقتل أكثر من 350 طالب لجوء عام 2001، وفقا لما ذكرته الشرطة اليوم السبت.

وقًبض على ميثم راضي البالغ 43 عامًا في مطار بريسبان في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد تسليمه من نيوزيلندا ووجهت إليه تهمة "تنظيم مجموعات من غير المواطنين إلى أستراليا".

ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا أدين.

وقالت وكالة فرانس برس: "أن الشرطة تدعي أنه كان جزءًا من نقابة اتهمت 421 لاجئًا معظمهم من العراقيين والأفغان بمكان على متن قارب صيد إندونيسي عرفته السلطات الأسترالية باسم SIEV-X في عام 2001.

Advertisements

وقد غرقت السفينة في المحيط الهندي قبالة الجزيرة الإندونيسية "سومطرة" بينما كان في طريقه إلى جزيرة كريسماس الأسترالية، مما أسفر عن مقتل 353 شخصًا، ومنهم 146 طفلًا.

وقالت الشرطة الفيدرالية الاسترالية في بيان صدر اليوم السبت بعد 18 عاما بالضبط من وقوع الكارثة "الشرطة ستزعم في المحكمة أن الرجل البالغ من العمر 24 عاما تلقى مدفوعات من الركاب".

واضافوا: "يزعم ايضا انه ساعد في تسهيل نقل وسكن الناس في اندونيسيا استعدادًا لرحلتهم الى استراليا"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وراضي هو الشخص الثالث الذي يواجه المحكمة في هذه القضية، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

