كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اندلاع النيران في محرك طائرة متجهة من سيول إلى لوس أنجلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مقطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، يرصد اندلاع النيران في محرك طائرة الخطوط الجوية "آسيانا"، أثناء التزود بالوقود قبل الإقلاع، في مطار مطار سيول، ولم يصب أحد خلال الحادث.

ويظهر مقطع الفيديو، رجال الإطفاء خلال محاولتهم إخماد الحريق بينما كان الوقود المشتعل ينتشر فوق مدرج الطائرة.

وأُصيب مسافرون كانوا يستعدون لمغادرة مطار سيول متجهين إلى لوس أنجلوس، بالهلع لرؤية اندلاع حريق في أحد محركات الطائرة التي كان من المقرر أن تنقلهم.

وفي سيقا آخر، رجحت مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبية أن تنطلق الأسبوع الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تقاسم تكلفة الدفاع.

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ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن الجولة المقبلة تعتبر أول لقاء للطرفين منذ تولي "جونغ إن-بو" الخبير المالي السابق، مهمة ترؤس المفاوضات عن الجانب الكوري الجنوبي.

وورد أن المفاوض الجديد سيتوجه إلى هاوي لمقابلة نظيره الأمريكي جيمس ديهارت من وزارة الخارجية الأمريكية، لمناقشة تجديد "اتفاقية التدابير الخاصة"، وفقا للمصادر.

وقد أطلق الجانبان في نهاية الشهر الماضي الجولة الأولى من المفاوضات لتحديد حصة سيئول من تكلفة تمركز القوات الأمريكية بالبلاد، والتي يبلغ قوامها 28 ألفا و500 جندي.

وتأتي هذه المفاوضات بعد أن طالبت واشنطن، سيئول بزيادة تحملها حصة تكلفة تمركز القوات، حيث شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر على ضرورة دفع الحلفاء "لحصة عادلة من الأعباء الدفاعية الضخمة" التي تحملتها الولايات المتحدة في السابق.