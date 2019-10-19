كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة فرنسية تستبدل البلاستيك بالألومنيوم في صنع زجاجات الماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعمل عمالقة المياه المعبأة في زجاجات على مستوى العالم على تكثيف تجارب علب الألمنيوم القابلة لإعادة التدوير بسهولة لتحل محل البلاستيك الذي يلوث البحار في العالم. قد يبدو هذا وكأنه ضربة عنيفة للبيئة.

وقد تعني علب الألمنيوم حقًا نفايات محيطية أقل، ولكنها تأتي بسعرها البيئي الخاص، ويمكن لكل منها ضخ حوالي ضعف كمية الكربون في الجو مثل كل زجاجة بلاستيكية.

وأصبحت مجموعة دانون الفرنسية أحدث شركة تقوم بهذا التحرك، حيث أبلغت رويترز أنها بدأت في استبدال بعض الزجاجات البلاستيكية وعلب الألمنيوم لماركات المياه المحلية في بريطانيا وبولندا والدنمارك.

ويأتي هذا التحول، الذي لم يعلن عنه سابقًا، في الوقت الذي تطلق فيه شركات منافسة متعددة الجنسيات مثل كوكاكولاو بيبيسي ونستلة أيضًا بعض الإصدارات المعلبة من العلامات التجارية المائية.

وتسعى صناعة المشروبات للرد على الغضب العام من مشاهد أكوام ضخمة من نفايات البلاستيك التي تلوث المحيطات، متعهدة بزيادة جهود إعادة التدوير.

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ومن خلال زيادة إعادة التدوير عبر العلب، يمكن للشركات أن تتراجع في الجهود المبذولة للحد من آثارها الكربونية، مما يدل على التصرف القوي الذي يمكن أن تواجهه للحفاظ على المستثمرين ورجال الحملات والمستهلكين المهتمين بالبيئة.

وقال روبن جريفوين، مدير الاستدامة لمواد التغليف في هاينكن، "هذه هي المعضلة التي يجب عليك الاختيار بينها"، مضيفًا: "أن الشركة كانت تحاول تقليل كلًا من النفايات والانبعاثات البلاستيكية".

وعلى مستوى الألمنيوم الأكثر تلويثا، يمكن أن يكون 330 مل مسؤولة عن 1300 جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقا للتحليل الذي جمع لرويترز، وهو ما يعادل تقريبا الانبعاثات الناتجة عن قيادة السيارة من 7 إلى 8 كم. بينما تمثل زجاجة بلاستيكية من نفس الحجم، مصنوعة من البلاستيك البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) المستخدمة عادة، تمثل ما يصل إلى 330 جرامًا.

وبالتالي فإن للألمنيوم مساحة أكبر في الإنتاج بسبب القوة الهائلة اللازمة في عملية الصهر. ولكن، في مثال آخر على تعقيدات التأثير البيئي، تصبح المعادلة الكلية للكربون أكثر تشويشًا عند أخذ مسائل أخرى مثل اللوجستيات في الاعتبار.

