كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرة مناهضة للحكومة في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت المعارضة الإيطالية، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في روما، حسبما أعلن زعيم المعارضة اليميني المتشدد ماتيو سالفيني.

وتجري المظاهرة المسماة "الفخر الإيطالي" في ساحة بياتسا سان جيوفاني التي كانت يوماً مرتبطة بتجمعات التيار اليساري، وكان زعيم حزب الرابطة سالفيني (46 عاماً) قد صرح أمس الجمعة: "أعتقد أنه سيكون لدينا غداً هنا، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص، لا أعلم إنني لا أتكهن".

ومن المتوقع مشاركة حزب "فورزا إيطاليا" يمين الوسط المنتمي إليه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، وكذلك حزب "أشقاء إيطاليا" اليميني المتشدد وحزب "كاسا باوند" المصنف بين الفاشيين الجدد، في المظاهرة.

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وخسر سالفيني منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية في أغسطس الماضي، بعدما أنهى تحالفاً مع حزب حركة خمس نجوم ولكن حزب الرابطة مازال متصدر المشهد في استطلاعات الرأي، وشكلت حركة خمس نجوم ائتلافاً حكومياً آخر مع العدو اللدود سابقاً، الحزب الديمقراطي، يسار الوسط، للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة كان من المرجح أن يفوز بها سالفيني.

ومن المتوقع أن ينتقد زعيم الرابطة في مظاهرة اليوم، الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم بسبب الزيادة الأخيرة في المهاجرين الوافدين بحراً والضرائب الجديدة بما في ذلك مسودة موازنة 2020، ويأمل سالفيني في زعزعة استقرار الائتلاف الحاكم المكون من حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي من خلال الفوز في الانتخابات الإقليمية في أومبريا في 27 أكتوبر الجاري.

وبحسب استطلاعات الرأي، فمرشحه هو الأوفر حظاً، واحتمال عودة سالفيني إلى السلطة في إيطاليا سوف يكون مصدر قلق في دوائر الاتحاد الأوروبي، رغم أنه خفف مؤخراً من خطابه المناهض للتكتل بالقول إنه يرى أنه لايمكن "إلغاء اليورو".