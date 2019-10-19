قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة تنقذ مهاجرين سريين من بطنجة والجديدة من الموت

تمكنت قاعة القيادة والتنسيق، بولاية أمن طنجة، منذ انطلاقها في فاتح أكتوبر الجاري، من الاستجابة للعديد من النداءات الاستعجالية للمواطنين عبر الخط 19.

وبحسب مصدر أمنية، فإن قاعة القيادة والتنسيق تلقت نداء من أحد الاشخاص الأسبوع الماضي من مواطن يفيد بأنه تلقى اتصالا من أخيه مفاده أن مجموعة من الأشخاص على متن قارب للهجرة السرية يطلبون الإغاثة من الغرق قبالة مدينة الجديدة، ليتم إخطار الجهات المختصة بذلك، حيث تم إنقاذ ما مجموعه 16 شخصا من الغرق.

وتلقت القيادة ذاتها نداء من أحد الاشخاص يوم الثلاثاء الماضي، بشاطئ الدالية، على الساعة 22 ليلا يفيد بتواجده رفقة 3 أشخاص آخرين على متن قارب للهجرة السرية، وهُم يصارعون الأمواج ومهددون بالغرق في أية لحظة، لتقوم قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة بتوجيه البرقية إلى المصالح المختصة التي قامت بإنقاذهم.

وأكد المصدر ذاته أن ولاية أمن طنجة تحرص على الاستجابة لجميع المكالمات الواردة على الخط 19، من أجل التدخل الأمني الفوري والعاجل في جميع الحالات الواردة على قاعة القيادة والتنسيق مسخرة كافة آلياتها البشرية واللوجيستيكية للحفاظ على الأمن والسكينة بالمدينة.