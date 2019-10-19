نجح نادي إيفرتون في الخروج بالنقاط الكاملة في المباراة التي جمعته اليوم السبت، بضيفه ويست هام يونايتد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد.
ولم يمهل أصحاب الأرض ضيوفهم أكثر من 17 دقيقة، حين أحرز البرازيلي بيرنارد هدف السبق لفريقه، منهيا الشوط الأول من المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب “غوديسون بارك”، بتقدم زملائه بهدف نظيف.
وعزز الفريق الأزرق من تقدمه، في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للجولة الثانية، عن طريق اللاعب سيغوردسون، ليعلن بول تيرني حكم المباراة، عن نهايتها بفوز إيفرتون، الذي حقق فوزه الثالث في “البريمرليغ” هذا الموسم.
وارتقى ايفرتون عقب هذا الفوز، إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، رافعا رصيده للنقطة 10، متخلفا بفارق نقطتين عن ويست هام صاحب الرتبة الثامنة.
كانت هذه تفاصيل خبر “بريمرليغ”.. إيفرتون يهزم ويست هام ويتقدم في جدول الترتيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.