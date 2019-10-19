سواحل عين السبع تلفظ جثة مشوهة من ضحايا فاجعة زناتة

لفظ شاطئ عين السبع بالدار البيضاء صباح اليوم السبت، جثة شخص يرجح أنها تعود لأحد ضحايا فاجعة زناتة، الذين انقلب بهم قارب أثناء محاولتهم الهجرة، قبل ثلاثة أسابيع.

وذكرت مصادر محلية، أن استنفارا كبيرا لمختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، بعد توصلهم بخبر العثور على جثة لفظتها أمواج البحر بشاطئ عين السبع، وهي مشوهة ويصعب تحديد هوية صاحبها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، تحت إشراف النيابة العامة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، من أجل تحديد هوية الهالك.

وتجد الإشارة إلى أن زورقا مطاطيا غرق بشاطئ زناتة قلب ثلاثة أسابيع، كان على متنه حوالي 56 شخصا، حيث بلغ عدد الجثث التي لفضها البحر إلى حدود اليوم 22 جثة، غالبيتهم ينحدرون من إقليم قلعة السراغنة.