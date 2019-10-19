انتصر على مضيفه إيبار بثلاثية.. البارصا يعتلي مؤقتا صدارة “الليغا”

عاد فريق برشلونة بفوز ثمين، اليوم السبت، من ميدان مضيفه إيبار، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

ونجح “البلاوغرانا” في إنهاء الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب “إيپوروا”، متقدما بهدف نظيف، أحرزه الفرنسي أنطوان غريزمان بعد مرور 13 دقيقة على ضربة البداية.

وعزز بطل إسبانيا من تقدمه في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 58 بواسطة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويقدم كرة الهدف الثالث للأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 66، منهيا اللقاء بانتصار مستحق للبارصا، هو السادس له في “الليغا” هذا الموسم.

ومكن هذا الانتصار، الفريق الكطلوني من اعتلاء صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 19، متقدما بنقطة وحيدة عن غريمه ريال مدريد، الذي سيحل ضيفا مساء اليوم، على ريال مايوركا، في حين تجمد مجموع نقاط إيبار عند النقطة 9، في المركز الرابع عشر.