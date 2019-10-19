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خلافات على منحة مالية تتسبب بسقوط سبعة قتلى في صفوف الإصلاح بأبين

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قتل سبعة جنود من أفراد الأمن وميليشيا الإصلاح في مواجهات إندلعت بين الجانبين داخل سوق شعبي في مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب البلاد .

 

وذكرت مصادر محلية، لـ(اليمن العربي) أن المواجهات إندلعت بعد تطور خلاف بين ميليشيا الإصلاح، وقوات أمنية  تابعة لوزارة الداخلية .. موضحة أن سبب الخلافات هي منحة مالية قدمها وزير الدفاع لميليشيا الإصلاح القادمة من مأرب وتم حرمان قوات الأمن في ابين منها .

 

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ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء إندلاع المواجهات في وسط سوق شعبي كان مكتظ بالسكان .

 

وتعد مدينة شقرة بأبين، آخر منطقة تتواجد بها ميليشيا الإصلاح، فيما تسيطر قوات الحزام الأمني على ما دونها بإتجاه العاصمة عدن .

 

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