شكرا لقرائتكم خبر عن عدن اليمنية .. بدء حملة ميدانية للتقصي الحشري حول نواقل حمى الضنك والان مع التفاصيل

بدأت اليوم في أحياء العاصمة عدن، الحملة الميدانية للتقصي الحشري لنواقل حمی الضنك، التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان على مدى أربعة أيام.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن رئيس الحملة وحيد البان "ان الحملة تنفذها ثمان فرق للتقصي الحشري بقوام بشري يصل الی 40 شخصا، سيتولون جمع المعلومات والعينات والبحث عن بؤر ومصادر توالد نواقل حمی الضنك في المنازل" .

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وأضاف أنه وفق هذا التقصي سيتم انفاذ حملة للرش الضبابي على مرحلتين، تشمل الاولی مديريات الشيخ عثمان والمنصوره ودار سعد وخور مكسر وتشمل المرحلة الثانية مديريات التواهي والمعلا وصيره والبريقة.

وأشار إلى انه سينفذ حملة الرش من منزل الى منزل 51 كادر مزودين بالمعدات والمبيدات اللازمة.