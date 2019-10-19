شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: ميليشيات إيران المتضرر الأول من انتفاضة الشعب في بغداد وبيروت والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن ما حدث في العراق، يحدث في لبنان.

وأضاف: مسلحون مناصرون لحزب الله وحركة أمل يقمعون التظاهرات الشعبية في بعض مناطق جنوب لبنان، ميليشيات إيران تدرك انها المتضرر الأول من انتفاضة الشعب في بغداد و بيروت لأن ما يحدث انتفاضة الإرادة العربية في وجه التدخلات الفارسية.

أقدم مسلحون مناصرون لحزب الله وحركة أمل على قمع التظاهرات الشعبية في بعض مناطق جنوب لبنان.

وقالت مصادر إعلامية إن مسلحين مناصرين لحركة أمل فضوا مظاهرات شعبية في مدينة صور جنوبي لبنان.

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إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، وقوفها إلى جانب مطالب المتظاهرين.

ودعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين إلى التجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين.

وتشهد مدن لبنانية، منذ يومين، تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وارتفاع الضرائب.

وخرجت عشرات الآلاف، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، في عدد من المدن اللبنانية ورددوا هتافات مناوئة للحكومة.