شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب مهاجماً الإخوان: يعيش مع الحوثية كقطري إيراني وتركي من أجل الولاية والان مع التفاصيل

هاجم وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، الإخوان المتقلبين فحين مع الحوثية وقطر وأحياناً تركي من أجل الولاية.

وكتب غلاب في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "مستشار مع الشرعية غموض، لا قانون لا دستور وطني، ولا مرجعيات".

وقال "ويعيش مع الحوثية كقطري - تركي من اجل الولاية، وثورة نافية للعروبة".

ومضى "ويقولون معتقل وحُر سمخم، والبطولات الاسلاموية عمق خيانة الدولة الوطنية، وضد غامض نافي لحرية شعب

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وباطنية دجال/، وتفكيك الارهاب يحتاج ذكي بلا خلفيات قاتلة وفرد حر".

واستطرد "أما المتعنطزين وادعاء متعحرف من ثقافة من عيال خالتي فرنسا وعيال الألمان

فاشرفهم اشتغل من اجل حوثية طهران او مع إخوانية انقرة، واعقلوه".

واختتم "الليبرالية ليست تحيزا من اجل دحال ولا رابح جشع بل حرية فرد ووطن جامع

اما عيال اليسار في بلادي فلديهم وطنية عميقة بس مازال اغلبهم عمى ماضوي احمق".