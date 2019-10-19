شكرا لقرائتكم خبر عن تعز والسجون السرية لحزب الإصلاح.. إعلامي يروي حادثة اختطافه وقصصاً مروعة والان مع التفاصيل

روى الاعلامي طه صالح حادثة اختطافه إلى أحد السجون السرية التابعة لحزب الإصلاح "إخوان اليمن"، والغير قانونية في تعز.

وقال طه في بلاغ في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس وأثناء قيامي بعملي الصحفي بتصوير قصة إحدى الأسر التي تدمر منزلها في منطقة الجحملية جاء طقم وعليه مضاد طيران وقام باختطافي واختطاف مساعدي في التصوير محمد هائل من جانب أحد النقاط الأمنية في الجحملية.

وتابع "حاول رجل الأمن الذي في النقطة أن يشرح لهم انني استأذنت منه بالتصوير لكنهم بكل بجاحة قالوا له انت مالك دخل، حاولت اشرح لهم انني استأذنت من نقطة الأمن، قالوا هذه النقطة ليست معنا وما له أي دخل".

ومضى "اختطفونا الى أحد المباني جانب مدرسة محمد علي عثمان في خطوط النار واحتجازي في إحدى الغرف المظلمة، حاولت أن اشرح لهم واعرض لهم الصور أنها صور إنسانية لكنهم سحبوا الكاميرات بالقوة، سحبوا مني تلفوناتي منعونا من الاتصال بإقاربي أو بالقادة المسؤولين بالجبهة،أو إبلاغ أحد انني مختطف".

وقال "عشت حالة قلق صعبة كونه يوم الجمعة ووقت الغداء وأنا أسرتي وأهلي لا يعلمون عني شيء،

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من الساعة العاشرة صباحاً، الى الساعة الثالثة عصراً وانا اتعرض لضغط نفسي كون السجن الذي انا فيه يقع قرب الجبهة ولا أحد يعرف بمكاني".

واستطرد "للعلم هذا السجن لا يتبع إدارة الأمن ولا إدراة البحث يتبع القطاع المسؤول عن الجبهة الشرقية وجبهة العسكري.( اللواء 22 ميكا إخواني )".

وسرد قصته قائلا "بعد الساعة الثالثة عصراً بعد خمس ساعات من الاحتجاز جاء أحد القادة يدعى أحمد علي سمح لي بالاتصال بإسراتي بشرط أن أقول لهم اننا مخزن عند أصحابي ولا اقول لهم أني بالسجن، وبعد نصف ساعة أفرجوا عني وطلبوا المسامحة بكل سهولة".

وقال "وجدت محتجزاً بداخل هذا السجن يقول لي من يدخل هذا السجن لا يسمحوا له بالاتصال بأحد، اخبرني بقصص ناس تم احتجازهم لأيام دون علم أهلهم أنهم محتجزين، حكى لي هذا السجين عن قصص معتقلين بشكل شبه يومي يدخلون هذا السجن الغير رسمي".

واختتم الإعلامي قائلا "يجب على السلطة المحلية و منظمات المجتمع الدولي الضغط على اغلاق هذه السجون لأنها غير شرعية ولا تتبع إدراة الأمن ومن يدخل إليها لا يتم تحويله إلى الأمن ولا الى أي جهة مسؤولة".