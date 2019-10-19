شكرا لقرائتكم خبر عن رواية شرطة تعز بشأن حادثة مستشفى الثورة والان مع التفاصيل

أوردت شرطة محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، روايتها بشأن حادثة مستشفى الثورة.

حيث كشف مصدر أمني في شرطة تعز ، وفق اللإعلام الأمني تفاصيل واقعة القتل والتصفية التي تمت في مستشفى الثورة مساء الجمعة.

وأوضح المصدر أن الحادثة تعود بداياتها لنشوب خلاف مسلح في حارة السواني بين عدد من المسلحين نتج عنها مقتل شخص، وإصابة آخر يدعى "حلمي سيف الشرعبي"، والذي فارق الحياة هو الآخر في الطريق أثناء إسعافة الى مستشفى الثورة.

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وأضاف المصدر أن أحد المسلحين من الطرف الآخر كان قد أصيب وتم نقله إلى مستشفى الثورة، وتمت تصفيته من قبل شقيق المجني عليه حلمي الشرعبي داخل المستشفى بحسب ما أظهرت المعلومات الأولية للتحقيق.

وقال المصدر أن الشخص الذي تمت تصفيته يدعى مشتاق علي النواب الملقب ب"بيكم التعزي"، وقتل على يد أحد أقارب حلمي الشرعبي أثناء تلقيه الإسعافات في قسم الطوارئ، بعد اقتحام أحد المسلحين للقسم وإطلاق وابل من الرصاص تسبب بمقتل المدعو "بيكم التعزي"، وإصابة أحد الممرضين بشظايا في رجله.

وتابع المصدر أن الجهات الأمنية وفور تلقيها بلاغاً بالحادثة باشرت بملاحقة المتهمين، في الوقت الذي تواصل إجراءتها للتحقيق في القضية، ومسائلة أفراد حماية المستشفى الذين يتبعون الشرطة العسكرية واللواء 170 د. ج. حول السماح للمسلحين بدخول المستشفى، وتمت مخاطبة الجهات المختصة باتخاذ اجراءتها حيالهم.

كما أكد المصدر ان الحادثة سببها الأولي خلاف شخصي بين الطرفين، وان الأجهزة الأمنية تتابع الجناة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه، داعياً الجميع الى التحلي بروح المسئولية والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق العدالة.