شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. الحوثيون يفرضون خطباء بعدد من جوامع يريم ورواد المساجد يغادرونها والان مع التفاصيل

فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية أمس الجمعة عدد من الخطباء المحسوبين على الجماعة بعدد من جوامع محافظة إب وسط اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية بأن المليشيا وزعت عدة خطباء في أغلب جوامع مدينة يريم شمال شرق محافظة إب وكرس خطابهم للكراهية والعنف والطائفية بشكل مقيت. وأضافت المصادر بأن عدداً من رواد الجوامع غادروا المساجد التي تواجد فيها خطباء الحوثي عقب سماعهم خطب حوثية تكرس خطاب المليشيا وذهبوا للصلاة في جوامع أخرى بالمدينة.

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