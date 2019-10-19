برشلونة يضرب إيبار بثلاثية ويرتقي لصدارة الليغا

2019-10-19 | 14:53
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حقق برشلونة فوزًا هامًا للغاية على نظيره إيبار، بملعب إيبوروا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، بثلاثية نظيفة كان بطلها أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الجديد.
شوط أول كانت السيطرة لصالح إيبار، قبل أن يهرب جريزمان بعد تمريرة لينجليه ويسجل في الزاوية القريبة عند الدقيقة 13.
انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة وسط سيطرة وخطورة باستحياء من إيبار طوال الشوط الأول.
في الشوط الثاني ظهر الأسطورة، ليونيل ميسي سجل الثاني لبرشلونة في الدقيقة 58 بعد تمريرة جريزمان، بعد تبادل أدوار رائع مع سواريز ودي يونج.
بعد أقل من عشر دقائق، وفي الدقيقة 66 مر ليونيل ووصل إلى المرمى، منفردًا تمامًا لكنه قرر التمرير لسواريز، ليسجل الأوروجوياني ثالث الأهداف.
انتهت المباراة وسط تألق فرينكي دي يونج في وسط الملعب، وإصابة لسيرجي روبيرتو الذي غادر بين شوطي المباراة ودخل بدلًا منه نيلسون سيميدو.
بهذه النتيجة يصبح رصيد برشلونة 19 نقطة في المركز الأول، بينما إيبار يظل رابع عشر برصيد 9 نقاط فقط.
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