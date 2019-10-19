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العين الإخبارية - كارول صباغالسبت 2019/10/19 05:06 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة تفصل بين المتظاهرين اللبنانيين
شهدت مدينة صور بجنوب لبنان، ذات الأغلبية المحسوبة على "حركة أمل" و"حزب الله"، مظاهرات ضد رئيس البرلمان اللبناني "رئيس حركة أمل" نبيه بري ونواب ووزراء مليشيا حزب الله، مطالبين إياهم بالاستقالة.
وطالب المتظاهرون بأدنى الحقوق المعيشية، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر قيام شبان بتمزيق صور لنبيه بري ومؤسس "حركة أمل" موسى الصدر.
على الجانب الآخر عمد عدد من مناصري "حركة أمل" إلى التظاهر، السبت، دعما لرئيس البرلمان، ما أدى إلى مواجهة بين الطرفين وتوتّر أدى إلى تدخل القوى الأمنية على الخط بينهما.
وقال المتظاهرون إن عناصر "حركة أمل" المسلحين قاموا بإطلاق النار والاعتداء عليهم بالعصي، ما أدى إلى مواجهة وكر وفر، وهو ما أظهرته صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم البعض الآخر قوات الجيش اللبناني بمساندة المعتدين وهو ما نفته نفيا قاطعا مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية"، مؤكدة "أن الجيش يقوم بدوره ويقف في الوسط منعا لحدوث أي اشتباك بين الطرفين".
من جانبهم، أكد المتظاهرون رفضهم الاعتداء على الأملاك العامة التي حصلت أمس في مدينة صور، متهمين مندسين بالقيام بهذه الأعمال لإفشال تحركاتهم، معربين عن رفضهم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يعتدون على متظاهرين جنوب لبنان طالبوا باستقالة نواب "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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