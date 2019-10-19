السلطات اللبنانية تطلق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت السلطات اللبنانية، السبت، سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكرت مصادر صحفية، إن قوات الأمن أطلقت سراح جميع المحتجزين من "​ثكنة الحلو" بضمان محل إقامتهم.

جاء ذلك بعد 3 أيام من المظاهرات التي يعيشها لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية بعد إقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من خطاب وجهه رئيس الوزراء سعد الحريري، للبنانيين، منح فيه نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول لحل للأزمة التي تعيشها البلاد، يقنع المواطنين والمجتمع الدولي.

المظاهرات اندلعت مساء الخميس عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار -الذي سحبته الحكومة- شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.