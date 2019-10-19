القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت السلطات اللبنانية، السبت، سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وذكرت مصادر صحفية، إن قوات الأمن أطلقت سراح جميع المحتجزين من "ثكنة الحلو" بضمان محل إقامتهم.
جاء ذلك بعد 3 أيام من المظاهرات التي يعيشها لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية بعد إقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة.
ويأتي ذلك بعد ساعات من خطاب وجهه رئيس الوزراء سعد الحريري، للبنانيين، منح فيه نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول لحل للأزمة التي تعيشها البلاد، يقنع المواطنين والمجتمع الدولي.
المظاهرات اندلعت مساء الخميس عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار -الذي سحبته الحكومة- شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تطلق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.