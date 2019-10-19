الان تتابع العدوان التركي على سوريا.. إرهابيو أردوغان يفرضون حصارًا كاملًا على مدينة رأس العين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قطعت الجماعات الإرهابية والمسلحة الموالية للعدوان التركي على سوريا طريق رأس العين – تل تمر في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، وبذلك فرضت حصارًا كاملًا على مدينة رأس العين.
وقال مصدر مقرب من الجيش النظامي السوري، إن مسلحين موالين للعدوان التركي سيطروا على ثلاث قرى على طريق تل تمر – رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وبذلك أصبحت مدينة رأس العين محاصرة بالكامل.
وأكد المصدر، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أن المجموعات المسلحة والإرهابية هاجمت اليوم نقاط للجيش النظامي السوري في قرية الأهراس شمال غرب مدينة تل تمر، وتمكنت القوات من صد الهجوم، وعادت عناصر المجموعات المسلحة إلى المنطقة التي انطلقوا منها.
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