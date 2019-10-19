سامي الجميل : على حكومة الحريري الرحيل ونتفهم سبب تمسك حزب الله بالسلطة

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السبت 19 أكتوبر 2019
الحريري
متابعات_الخليج 365
أكد النائب في البرلمان اللبناني، سامي الجميل، على ضرورة رحيل حكومة الرئيس سعد الحريري، لتشكيل حكومة جديدة تعيد الثقة للشعب اللبناني .
وقال الجميل في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، رداً على خطاب أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، "نفهم تمسك نصرالله بالسلطة لأنه هو من صنعها" .. مؤكداً أن على الشعب اللبناني يرد على أمين حزب الله حسن نصرالله من خلال انتفاضته ضد سياساته وسياسة الحكومة .
وأشار إلى ان المنظومة الحاكمة لن تخرج من السلطة بسهولة، وقال "نحن أمام منظومة سياسية متمسكة بالسلطة وتقمع شعبها منذ فترة طويلة" .
وأعلن أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم السبت، رفضه مطالب الشعب اللبناني باستقالة الحكومة الحالية، مبرراً ذلك بإنه اذا استقالت ليس معلوما ان تتشكل حكومة في سنة او سنتين.
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