زعيم اليسار الألماني يطالب بوقف تام لصادرات الأسلحة إلى تركيا

السبت 19 أكتوبر 2019

طالب زعيم حزب اليسار الألماني بيرند ريكسينغر، اليوم السبت، بوقف جميع صادرات بلاده من الأسلحة إلى تركيا. وخلال مؤتمر محلي للحزب في ولاية هامبورغ، قال: "يجب وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على الفور، كما يجب التراجع عن أذون الصادرات التي تم إصدارها بالفعل". وأوضح "من واجبنا وقف الحرب ضد الأكراد"، مشيراً إلى أن حزبه سينظم مظاهرات اليوم في العديد من المدن الكبرى بالمشاركة مع أصدقائنا الأكراد ضد الحرب القذرة والمخالفة للقانون الدولي في سوريا. وكانت تركيا بدأت عمليتها العسكرية في سوريا في 9 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، ضد وحدات حماية الشعب الكردية والتي تعتبرها الحكومة في أنقرة فرعاً لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، وبررت أنقرة عمليتها بالحق في الدفاع عن النفس. وأُعْلِن مساء أول أمس الخميس عن وقف لإطلاق النار يستمر 5 أيام، لكنه لم يشمل كل المناطق، ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية، وفرضت الحكومة الألمانية وقفاً جزئياً على صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب هذه العملية.+

