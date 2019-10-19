واس: سفارة المملكة تجلي بنجاح المواطنين من لبنان

السبت 19 أكتوبر 2019

سفارة المملكة تجلي بنجاح المواطنين من لبنان

متابعات_الخليج 365

نجحت المملكة العربية السعودية في إجلاء مواطنين سعوديين من لبنان الذي يشهد تظاهرات غير مسبوقة.

وأعلنت السفارة السعودية اليوم عن نجاح إجلاء المواطنين من لبنان.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، وقوفها إلى جانب مطالب المتظاهرين.

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ودعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين إلى التجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين.

وتشهد مدن لبنانية، منذ يومين، تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وارتفاع الضرائب.

وخرجت عشرات الآلاف، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، في عدد من المدن اللبنانية ورددوا هتافات مناوئة للحكومة.

واضطرت قوات الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في العاصمة بيروت وغيرها.