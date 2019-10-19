خريس في مسيرة لحركة امل في صور: بري أول من حمل هموم الناس والشعب

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ الى ان "الإمام ​موسى الصدر​ هو من رفع شعار أمل إرثها في ثورتك يا أبا عبد الله ونحن أبناء الإمام الحسين وأبناء هذه المدرسة ومن واجه القبضة الحديدية بالقبضة الحسينية، وفي أربعين الإمام الحسين نقول بإسم دولة الرئيس ​نبيه بري​ أن ​حركة أمل​ وعلى رأسها الرئيس بري أول من حمل هموم الناس والشعب ودافع عن المحرومين والمقهورين وهو الذي علمنا دائماً كما هتف الإمام الصدر أن أفضل وجوه الحرب مع العدو هو السلم الأهلي، علمنا وسمعنا منه منذ أيام أننا مع الإصلاح الحقيقي فليبدأوا بتنفيذ 22 بند".

وتابع في مسيرة في صور استنكاراً لما تعرّض له سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورئيس مجلس النواب نبيه بري ليلة أمس من حملة إساءات، "نحن في حركة أمل و​حزب الله​ مع مطالب الناس والحقوق المشروعة ونحن أول من أيد المطالب ولكن الأمور في المنطقة تبددت، فهناك بعض العملاء من يمزق صورة الإمام الصدر ومن يمزق صورة الرئيس بري وفي بعض المناطق من مزق صور القادة والأمين العام لحزب الله فهو عميل إسرائيلي وهؤلاء لا يمكن أن نقبل أن يكونوا بيننا".

وختم أن ​مدينة صور​ هي مدينة المجاهدين والمقاومين ومدينة الإمام والرئيس والأمين والشهداء ولا يمكن أن تكون إلا كذلك نحن معكم في السراء والضراء وأمل بنصر الله".

كما القى عضو جمعية تجار صور غزوان حلواني كلمة باسم الجمعيات قال فيها بعد الاحداث المؤسفة التي حصلت في شوارع المدينة ومؤسساتها من مظاهرات انحرف بعضها عن الأهداف الوطنية، نؤكد تضامننا الكامل مع اهلنا الكرام والمواطنين الاحرار في تحركهم السلمي لحماية لقمة عيشهم والمطالبة بالاصلاحات الاقتصادية ونحمل الحكومة مسؤولية ما يحصل لكننا ندين اي شكل من اشكال التخريب والاساءة الى الناس والحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة ونرفص التطاول على قامات الوطن التي قدمت كل ما يمكن من اجل كرامة الجنوب والوطن لا سيما الإمام القائد السيد موسى الصدر ودولة الرئيس نبيه بري ونتمنى على المتظاهرين ابعاد كل من يسيئ الى اخلاقية تحركهم.

كما نتمنى على ​الأجهزة الأمنية​ التحرك والقيام بدورها في قمع أعمال الشغب وحماية المواطنين والحفاظ على أملاكهم.