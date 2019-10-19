حرب: الوقاحة أن بعضهم يهدد المطالبين باستقالة الحكومة بالفراغ

لفت النائب والوزير السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "أصبح واضحا أن أهل السلطة في واد والشعب في واد آخر. هدفهم البقاء في مواقعهم ومتابعة فسادهم وتكديس ثرواتهم غير مكترثين بأحوال الناس، ولو جاعوا، والوقاحة أن بعضهم يهدد المطالبين باستقالة ​الحكومة​ بالفراغ وانفلات الامور إذا استقالوا"، مشيرا الى أنهم "يتجاهلون أن وجودهم هو سبب البلاء".

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