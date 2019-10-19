السنيورة: ما يحدث طبيعي ونتيجة قبضة حزب الله على لبنان وعون لم يتصرف كرئيس للبنانيين كافة

أكّد رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، أنّ "ما يحدث طبيعي ونتيجة قبضة "​حزب الله​" على ​لبنان​، وأنّ التدهور في لبنان حدث بسبب تقاسم لبنان بين دويلات"، لافتًا إلى أنّ "اللبنانيين بحاجة لدور قوي يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون". ورأى أنّ "الرئيس عون لم يتصرّف كرئيس للبنانيين كافّة، بل كرئيس لفئة منهم".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "حزب الله" استولى على الدولة اللبنانية،والحل للخروج مما يجري هو أن يتصرّف الرئيس عون كرئيس لجميع اللبنانيين"، وأوضح أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبرانباسيل مسؤول إلى حدّ بعيد عن الخلل في التوازن الداخلي في لبنان".

وركّز السنيورة على "وجوب التزام الرئيس عون بـ"اتفاق الطائف" وبأحكام الدستور".