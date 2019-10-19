OTV: تكتل "الجمهورية القوية" يعقد اجتماعا عند 6 مساء لمناقشة اخر التطورات

أفادت قناة الـ"OTV" بأن "تكتل "​الجمهورية القوية​" يعقد اجتماعا في السادسة مساء لمناقشة اخر التطورات والارجح ان يعطي لنفسه فرصة قبل اتخاذ الموقف".

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