الحريري: في الأيام الصعبة نتذكر دائماً الشهيد وسام الحسن

اشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى انه في الأيام الصعبة نتذكر دائماً الشهيد ​اللواء وسام الحسن​، طيفه معنا هذه الايام رجلاً من أغلى الرجال خدم وطنه وشعبه وسقط في ميدان الدفاع عن الحقيقة والعدالة و​الدولة​، لروحه وروح رفيقه الشهيد احمد صهيوني تحية وفاء واكبار في ذكرى استشهادهما.

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