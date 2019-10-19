أفادت قناة "المنار" عن "عودة الحركة على ​طريق المطار​ إلى طبيعتها بعد ازالة المعوقات عنها".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين.

من جهته، أعطى رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أمس في مؤتمر صحفي له مهلة 72 ساعة، مؤكدا انه "سيكون لنا بعد ذلك كلام آخر".

كما دعا الحريري، صباح اليوم ممثلي الكتل الحكومية الى مشاورات في السراي الحكومي وعلى ضوئها تتقرر الخطوات المقبلة.