فتح طريق جعيتا بالاتجاهين أمام حركة السير والمكعبات الاسمنتية ازيلت

فتحت الطريق عند مستديرة ​جعيتا​ في الاتجاهين أمام حركة السير، حيث أزيلت مكعبات الإسمنت، ويعمل عناصر الدفاع المدني على تنظيف الطريق، وبالتالي تكون الطريق في اتجاه أعالي كسروان باتت سالكة في الاتجاهين.

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