علمت "النشرة" ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ قد تلقى العديد من التمنيات الداخلية والخارجية بأن يزيل فكرة الاستقالة". ولفتت المعلومات الى ان "هذه النصائح جاءت من السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ والسفير البريطاني ​كريس رامبلنغ​ و​السفيرة الاميركية​ ​اليزابيت ريتشارد​ المتواجدة خارج لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحريري تلقى تمنيات داخلية وخارجية بالتراجع عن فكرة الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.