القوات استنكرت بعض المسلحين في بعض المناطق: لحفظ سلامة جميع اللبنانيين

استنكرت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" "ظهور بعض المسلحين في بعض المناطق اللبنانية وتعرّضهم للمتظاهرين"، مطالبةً المسؤولين السياسيين المعنيين والمؤسسات القضائية و​الأمن​ية المعنية بـ"حفظ الأمن وسلامة جميع اللبنانيين على كل الاراضي اللبنانية وهذا أقل المطلوب من سلطة تدعي انها بصدد الإصلاح".

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