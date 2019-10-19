الجديد: الحريري أعد ورقة اقتصادية خالية من الضرائب فيها إجراءات إصلاحية صارمة على الأحزاب والكتل

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ أعدّ ورقة اقتصاديّة خالية تمامًا من ​الضرائب​ ويعرضها على ممثّلي الكتل، فيها إجراءات إصلاحيّة صارمة على الأحزاب والكتل، وليس على المواطنين".

وكانت قد علِمت "​الخليج 365​" أنّ "اجتماعًا للجنة التقنية الّتي ستبحث ​الأزمة​ الحالية سيُعقد عند الساعة 2:30 من ظهر اليوم في ​​بيت الوسط​​ أو في ​قصر بعبدا​، وسيكون هناك خبير اقتصادي يمثّل كل فريق سياسي".

من جهته، لفت الحريري في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بيت الوسط خليّة نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأُخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدًا عن الإعلام. ومن لقاءاتي المُعلنة حتّى الآن وزير المال ​علي حسن خليل​، وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ ووزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​. واللقاءات مستمرّة للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين".