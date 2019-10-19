كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أعدّ ورقة اقتصاديّة خالية تمامًا من الضرائب ويعرضها على ممثّلي الكتل، فيها إجراءات إصلاحيّة صارمة على الأحزاب والكتل، وليس على المواطنين".
وكانت قد علِمت "الخليج 365" أنّ "اجتماعًا للجنة التقنية الّتي ستبحث الأزمة الحالية سيُعقد عند الساعة 2:30 من ظهر اليوم في بيت الوسط أو في قصر بعبدا، وسيكون هناك خبير اقتصادي يمثّل كل فريق سياسي".
من جهته، لفت الحريري في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بيت الوسط خليّة نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأُخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدًا عن الإعلام. ومن لقاءاتي المُعلنة حتّى الآن وزير المال علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزير الصناعة وائل أبو فاعور. واللقاءات مستمرّة للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: الحريري أعد ورقة اقتصادية خالية من الضرائب فيها إجراءات إصلاحية صارمة على الأحزاب والكتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.