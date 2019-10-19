الحريري تابع لقاءاته للبحث بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتقى صحناوي وقرداحي

تابع رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ لقاءاته الّتي يجريها في "​بيت الوسط​" للبحث في الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة الراهنة، فالتقى لهذه الغاية النائب ​نقولا صحناوي​ يرافقه الخبير الاقتصادي شربل وقرداحي، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​.

هذا وتستمر منذ يوم الخميس التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين.

من جهته، أعطى رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أمس في مؤتمر صحفي له مهلة 72 ساعة، مؤكدا انه "سيكون لنا بعد ذلك كلام آخر".

كما دعا صباح اليوم ممثلي الكتل الحكومية الى مشاورات في السراي الحكومي وعلى ضوئها تتقرر الخطوات المقبلة.