الخارجية الأردنية: الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 أشخاص حاولوا التسلل عبر الأردن

كشفت ​وزارة الخارجية​ الأردنية عن أن "​الجيش الإسرائيلي​ اعتقل 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية تسللوا فجر اليوم عبر الحدود الأردنية مع إسرائيل"، نافيةً "أن يكون أي من الموقوفين حاملا للجنسية الأردنية"، مؤكدة أن "الجهات المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته".

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