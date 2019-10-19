شكرا لقرائتكم خبر عن أخر التطورات فى الشأن الأفريقى على مائدة "أفريقية البرلمان" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا صباح غدا الأحد، للتباحث حول أخر التطورات فى الشأن الأفريقي.

Advertisements

ويأتى الاجتماع فى إطار خطة عمل اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، بالإضافة إلى عقد اللقاءات مع سفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر للوقوف على خططهم فى هذا الصدد.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، وكلا من النائب ماجد أبو الخير وصلاح عفيفى، وكيلان، والنائب جمال صابر أمين السر، وذلك بعد فوزهم فى الانتخابات التى أجريت مطلع الشهر الجارى (2 أكتوبر).