نائب رئيس الحرية المصرى: نؤكد دعمنا للقيادة السياسية لمواجهة الفكر المتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحزب مستمر فى العمل بكافة المحافظات، لدعم الدولة، لتوفير الخدمات الجماهيرية، والتأكيد تدريب كوادر جديدة فى الشارع المصرى، لمواجهة الفكر المنحرف والمتطرف، وذلك للقضاء على الأفكار الإرهابية، وتقديم 10 آلاف قيادة سياسية من حزب الحرية مدربة على ذلك.

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وأضاف نائب رئيس حزب الحرية، فى كلمته بالمؤتمر العام الثانى بمحافظة القاهرة، الاهتمام بدور الشباب، وتدريبهم على العمل السياسى والانتخابى، وذلك لتقديمهم فى الانتخابات المقبلة، لافتا أن حزب الحرية مستعد لها.

ولفت إلى أن الحزب يؤكد دعمه للقيادة السياسية فى مسيرة الإنجازات ومواجهة المؤامرات التى تحاك ضد الدولة، والتأكيد على دعم الدولة من أجل الحفاظ عليها، ومواجهة الدول التى تدعم الجماعة الإرهابية وعلى رأسهم تركيا وقطر.