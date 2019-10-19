نصر الله: رسالة المتظاهرين وصلت ونرفض استقالة الحكومة ولن نسمح بإحراق البلد

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، صباح السبت، في كلمة ألقاها غداة يوم احتجاجي ثان في لبنان، تفهمه لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن “الرسالة وصلت قوية إلى المسؤولين”.

لكن نصر أكد في المقابل على أهمية استمرار حكومة سعد الحريري “بروح ومنهجية جديدة”. كما اعتبر أن الاحتجاجات المستمرة تظهر أن الطريق للخروج من هذه الأزمة ليس بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، مضيفا “عند فرض ضرائب جديدة على الفقراء سننزل إلى الشارع”.

وتابع الأمين العام لحزب الله أن البلاد أمامها وقت ضيق لحل الأزمة الاقتصادية. وقال نصر الله: “لن نسمح بإحراق هذا البلد ولا بإغراق هذا البلد”.

وخرج اللبنانيون اليوم السبت، في مظاهرات لليوم الثالث على التوالي، رغم تصدي القوى الأمنية والعسكرية لتحركات حاشدة ليلا وتوقيفها العشرات بعد أعمال شغب.

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وتولى الجيش اللبناني صباحا إعادة فتح بعض الطرق الدولية، فيما كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق والأتربة في بيروت ومناطق أخرى تمهيدا لقطع الطرق الرئيسية.

وانتهت مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف ليلا بأعمال شغب من قبل شبان غاضبين أقدموا على تكسير واجهات المحال التجارية وواجهتي مصرفين وعدادات وقوف السيارات وإشارات السير وسيارات.

وتخلل مظاهرات الجمعة تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر إطلاق خراطيم المياه وعشرات القنايل المسيلة للدموع، ما تسبب بحالات إغماء وهلع.

كما أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت “70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت”.