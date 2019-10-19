تعرض لشتائم عنصرية ووصف ب”القرد”.. “ذا صن”: “أوباميانغ هُدد بالقتل في المغرب”

قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن الغابوني بيير أوباميانغ، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، تلقى تهديدات بالقتل، وشتائم من بعض الجمهور المغربي، بعد نهاية اللقاء الودي الذي جمع “أسود الأطلس”، الثلاثاء الماضي، بمنتخب الغابون.

وأضافت الصحيفة، أن أوباميانغ نشر صورة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، للاحتفال رفقة زملائه بالفوز الذي حققوه على المغرب، ليتعرض لبعض العبارات العنصرية في التعاليق من طرف فئة من الجماهير المغربية.

وأشارت “ذا صن”، أن أحد المتفاعلين مع الصورة التي نشرها قائد الغابون من داخل مستودع الملابس، هدده بالقتل في حال عودته إلى المغرب مرة أخرى، ناهيك عن آخر وصفه بـ”القرد”.

وكان المنتخب الوطني، انهزم ضد نظيره الغابوني بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة التي احتضنها ملعب ابن بطوطة، بطنجة، وهي الاختبار الودي الرابع للبوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود الجديد.

وخاض خاليلوزيتش قبل لقاء الغابون، ثلاث مباريات ودية مع العناصر، حيت تعادل بهدف لمثله مع بوركينافاسو، وتغلب في اللقاء الثاني بهدف نظيف على النيجر، قبل أن يكتفي بالتعادل هدف في كل شبكة مع المنتخب الليبي.