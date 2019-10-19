اعتقال 7 أجانب عبروا الحدود من الأردن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن اعتقلت 7 أشخاص، بشبهة عبور الحدود مع الأردن.

وقال المتحدث أن قوات الجيش عاينت، صباح اليوم، سبعة أشخاص يعبرون الحدود من الأردن إلى البلاد، وعندها قام الجنود، بالتعاون مع الشرطة وقوات الأمن باعتقالهم.

وأضاف أنه جرى تسليمهم إلى أجهزة الأمن لتتولى التحقيق معهم.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم، أن سبعة أجانب عبروا الحدود الأردنية إلى إسرائيل "بحثا عن عمل"، مؤكدة قيام السلطات الإسرائيلية باعتقالهم.

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ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، قوله إن "سبعة أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا فجر اليوم (السبت) عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل بهدف البحث عن عمل".

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية ألقت القبض عليهم".

ولم يبين القضاة جنسية هؤلاء، ونفى أن "يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية"، مشيرا إلى أن "الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته".