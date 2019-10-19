مانشستر يونايتد يدرس ضم نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لإبرام صفقة من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن النادي الإنجليزي يستهدف الدولي الألماني، إيمري تشان، الذي يريد ناديه يوفنتوس الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني، للاستغناء عن خدماته.

وأمضى إيمري (25 عامًا) 4 مواسم في أنفيلد مع ليفربول، قبل مغادرته مجانًا للانضمام إلى يوفنتوس، في بداية الموسم الماضي.

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وتراجعت مشاركات اللاعب بشكل كبير، تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري، بعد خوضه 29 مباراة في الكالتشيو بالموسم الماضي، كما استبعد من قائمة الفريق لدوري الأبطال.

وفي المقابل، خسر يونايتد لاعبي وسطه مروان فيلايني وأندير هيريرا، اللذين رحلا عن الفريق.

كما ارتبط كل من بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش بالرحيل عن أولد ترافورد، بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب الأول في خوض تحدٍ جديد، بينما ابتعد الثاني عن المشاركة الأساسية.