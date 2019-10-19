غوارديولا على رادار ميلان الإيطالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق آيه سي ميلان الإيطالي تستهدف التعاقد مع مدير رياضي ومدرب على أعلى مستوى من أجل إعادة الفريق إلى الواجهة محليا وأوروبيا.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، هو هدف الإدارة الجديد.
لكن المشكلة التي تواجه ميلان حاليًا، هي امتداد عقد غوارديولا مع السيتي، حتى نهاية الموسم المقبل، ويبدو أن هناك شبه اتفاق بينه وبين إدارة النادي الإنجليزي على الاستمرار في ملعب "الاتحاد" بحكم النجاحات التي يحققها مع الفريق.
أما الخيار الثاني فهو أندريه شيفشينكو، أسطورة ميلان السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب أوكرانيا، والذي يتولى المهمة منذ عام 2016، وبالفعل قاد منتخب بلاده للتأهل ليورو 2020.
وبالنسبة لمنصب المدير الرياضي، فإن المرشح الأول هو مارك أوفرمارس، لكنه مثله مثل بيب، حيث نجح أياكس في تمديد عقده حتى عام 2024.
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