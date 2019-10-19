لبنانيون غاضبون يرددون هتافات مناهضة لـ"نصر الله" في بيروت

ردد لبنانيون غاضبون هتافات مناهضة لأمين عام مليشيا حزب الله، حسن نصر الله، فور بدء كلمة متلفزة له السبت، مطالبين بخروجه من المشهد السياسي في البلاد.

وهتف المتظاهرون الذين يحتجون منذ الخميس الماضي على فرض ضرائب جديدة، وسوء الأوضاع المعيشية "كله كله يفلوا (يستقيلوا) نصرالله واحد منهم"، في إشارة للنخبة السياسية اللبنانية التي تواجه موجة غضب غير مسبوقة.

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وأظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرة غاضبة في ساحة رياض الصلح في بيروت، حيث ردد المحتشدون هتافات مناهضة لنصر الله مع بدء خطابه.

ورفض نصر الله في كلمته تقديم حكومة الحريري استقالتها ملوحا بالدفع بأنصاره إلى الشارع في حال سعي خصومه إلى المطالبة بإنهاء "عهدة" الرئيس ميشال عون حليفه الرئيسي.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد طالب أمس في كلمة للتعليق على الاحتجاجات بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.

وطالب زعماء قوى سياسية في لبنان الحريري بالاستقالة لرفع الغطاء السياسي عن حزب الله الذي عدوه الحاكم الفعلي في لبنان محملين الحزب مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وإفساد علاقة بيروت بعواصم عربية.