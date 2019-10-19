السفارة السعودية في لبنان تعلن نجاح إجلاء رعاياها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة السعودية في لبنان نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء مواطنيها وتأمين سلامة سفرهم.

وقالت السفارة، طبقا لوكالة الأنباء السعودية، السبت، إنه تم توصيل المواطنين السعوديين إلى مطار رفيق الحريري الدولي للسفر من هناك.

وتوجهت السفارة، في بيان لها، بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، معربة عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

كانت وزارة الخارجية السعودية قد حذرت، الجمعة، السعوديين من السفر إلى لبنان، ودعت الموجودين فيه إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأنه نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصا من المملكة على سلامة السعوديين، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى.