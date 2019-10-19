الجيش اللبناني يعلن تضامنه مع مطالب المتظاهرين ويدعوهم للسلمية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اللبناني تضامنه مع مطالب المحتجين "المحقة"، ودعا جميع المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية في المظاهرات التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
ودعا الجيش اللبناني في بيان، السبت، المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وقال البيان: "وإذ تؤكد (قيادة الجيش) تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين".
واندلعت المظاهرات مساء الخميس الماضي عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار الذي سحبته الحكومة شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وواصل المحتجون الاعتصامات والمظاهرات في العديد من المدن، رغم كلمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي منح خلالها نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول لحل للأزمة.
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