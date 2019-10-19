قيادة الجيش اللبناني تؤكد تضامنها مع مطالب المتظاهرين

السبت 19 أكتوبر 2019

أكدت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت، تضامنها مع المطالب المحقة للمتظاهرين، داعية إلى التعبير عن الرأي بشكل سلمي. وقالت مديرية التوجيه، في بيان أصدرته اليوم وبثته (الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية) اليوم السبت، "تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة". وأضافت، "وإذ تؤكد قيادة الجيش تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين". وتتواصل اليوم المظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي وسط قطع للطرقات في عدد من المناطق.

