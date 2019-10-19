عاجل.. الجيش اللبناني يتضامن مع هذا البيان

السبت 19 أكتوبر 2019

الخليج 365_وكالات

أكد الجيش اللبنانى تضامنه مه مطالب المحتجين بلبنان، فى التظاهرات التى دخلت يومها الثالث على التوالى وتطالب بحلول للأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد بعد فرض ضرائب على واتس اب.

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وفى بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية، "تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وتابع البيان "تؤكد قيادات الجيش تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، وتدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين".

وتتواصل لليوم الثالث التظاهرات فى لبنان وقطع الطرق فى بيروت رغم تراجع الحكومة عن الضرائب على المكالمات الصوتية لتطبيق واتس أب. وكان قد أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الشركاء السياسيين في لبنان مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.