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مسلحو حزب الله يقمعون تظاهرات في مناطق جنوب لبنان

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 19 أكتوبر 2019

حزب الله

مسلحو حزب الله يقمعون تظاهرات في مناطق جنوب لبنان

متابعات_الخليج 365

 أقدم مسلحون مناصرون لحزب الله وحركة أمل على قمع التظاهرات الشعبية في بعض مناطق جنوب لبنان.

 

وقالت مصادر إعلامية إن مسلحين مناصرين لحركة أمل فضوا مظاهرات شعبية في مدينة صور جنوبي لبنان.

 

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، وقوفها إلى جانب مطالب المتظاهرين.

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ودعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين إلى التجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين.

 

وتشهد مدن لبنانية، منذ يومين، تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وارتفاع الضرائب.

 

وخرجت عشرات الآلاف، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، في عدد من المدن اللبنانية ورددوا هتافات مناوئة للحكومة.

 

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