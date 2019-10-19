شكرا لقرائتكم شاهد.. لبنانيون يهتفون "كلهم كلهم ونصرالله واحد منهم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعيد خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله الذي قال في كلمة له السبت إنه يؤيد مطالب المتظاهرين، تعالت أصوات عدد من المحتجين في وسط بيروت، مطالبين برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، ومنهم نصرالله.

وصدح عدد من المتظاهرين الذين توافدوا إلى وسط العاصمة اللبنانية لليوم الثالث على التوالي، قائلين: "كلن كلن كلن (في إشارة إلى ضرورة رحيل كافة زعماء الأحزاب والسياسيين في لبنان) ونصرالله واحد منهن"

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وكان زعيم حزب الله، حمل الحكومة اللبنانية التي يشارك وزراؤه (وعددهم 3) في اتخاذ القرارات ضمنها، مسؤولية الأزمة الحاصلة في الشارع اللبناني، إلا أنه تمسك في الوقت عينه بها. وقال خلال كلمة في ختام مسيرة أربعين الإمام الحسين في بعلبك (شمال شرق لبنان): "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية، لكن حكومة التكنوقراط لن تصمد أسبوعين"، في رد على مطلب بعض المحتجين بتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن الأحزاب والمحاصصة.

وأضاف "إذا استقالت هذه الحكومة فمن غير المعلوم أن تتشكل الحكومة بسنة أو سنتين والبلد وقته ضيق".

والسبت توافد آلاف المحتجين إلى وسط بيروت، لليوم الثالث على التوالي مطالبين برحيل النخبة السياسية الحاكمة.