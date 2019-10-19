شكرا لقرائتكم آلاف العراقيين يهتفون في كربلاء.. "يا فاسد اطلع برا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هتف آلاف العراقيين السبت بشعارات مناهضة للفساد في مواكب الزوار المشاركين بإحياء ذكرى الأربعينية في مدينة كربلاء، استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر إلى مواصلة حراك احتجاجي مطلبي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

ووسط الزوار المتشحين بالسواد، تظاهر الآلاف من مؤيدي الصدر، وهم يهتفون "كلا كلا للفساد نعم نعم للإصلاح". كما هتفوا أيضا "بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برّة".

وندد أحد المتظاهرين، من مدينة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، بـ"الفاسدين" الذين، وفقًا للأرقام الرسمية، ساهموا بنهب أكثر 450 مليار دولار خلال الأعوام الـ16 الماضية. وقال نعيم لوكالة فرانس برس إن العراق أبرز منتجي النفط في منظمة أوبك، "من أغنى البلدان، لكن شعبه يعاني من الفقر". وأضاف بلحيته البيضاء والقبعة السوداء "للأسف، تسلطت على رقاب الفقراء والناس، بعض الفئات الطاغية المجرمة".

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دعوات للتظاهر في 25 أكتوبر

وهزت الشارع العراقي مؤخراً تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، وصولاً إلى إسقاط الحكومة، بشكل غير مسبوق. فبين الأول والسادس من تشرين الأول/أكتوبر، قتل 110 أشخاص وأصيب ستة آلاف بجروح، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب أرقام رسمية.

وتنطلق دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، في ذكرى مرور عام على تولي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي منصبه.

ورغم التوتر السياسي، استقبل العراق أكثر من ثلاثة ملايين زائر أجنبي براً خلال الأيام الماضية، غالبيتهم من الإيرانيين، لإحياء ذكرى الأربعينية.